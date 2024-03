Russisches Militär zerstört bei Übung einen Fischkutter

Russland hat versehentlich eines seiner eigenen Schiffe mit einer Rakete bei Marineübungen vor der Küste der Region Kaliningrad versenkt, drei Besatzungsmitglieder getötet und vier weitere verletzt. Das berichtet das Portal Newsweek.com unter Berufung auf lokale Medienberichte.

Demnach habe während einer Übung der Baltischen Flotte am 19. März eine Rakete fälschlicherweise den Fischkutter „Kapitän Lobanov" gesprengt, berichtete der unabhängige Fernsehsender TV Rain unter Berufung auf einen Verwandten eines der Besatzungsmitglieder. Drei Besatzungsmitglieder seien getötet, vier weitere verletzt und die Kabine des Kapitäns zerstört worden, sagte die Quelle.

Behörden sprechen von Feuer

Die Behörden selbst berichteten, dass auf dem Schiff ein "Feuer" ausbrach und dass nur eine Person getötet wurde. "Als sie die Überlebenden wegbrachten, wusste jeder ganz genau, dass drei Menschen getötet wurden", sagte die Quelle gegenüber TV Rain. "Und jeder wusste genau, dass eine Rakete eingeschlagen war. Aber sie beschlossen zu schreiben, dass es ein "Feuer" gab. Ich frage mich, was für ein Feuer es war, wenn die Kabine des Kapitäns komplett weg war."

Die überlebenden Besatzungsmitglieder wurden in ein Krankenhaus in der Stadt Pionersk gebracht, wobei sich eine Person in einem ernsten Zustand befand. Die Quelle behauptete, dass Beamte des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes die Besatzungsmitglieder verhörten und ihnen befahlen, "nicht über den Vorfall zu sprechen".