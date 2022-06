Russland kontrolliert nun Großteil von Sewerodonezk

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs veröffentlicht die britische Regierung regelmäßig Geheimdienstinformationen zum Verlauf. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.

Ultimatum abgelaufen

In Sewerodonezk droht eine Lage ähnlich der in Mariupol, das vor knapp einem Monat nach monatelanger Belagerung eines Stahlwerks vollständig gefallen ist. In der Stadt im Donbass haben sich ukrainische Soldaten und Hunderte Zivilisten in einem Chemiewerk verschanzt.

Mittwochfrüh lief ein russisches Ultimatum ab. Bis 7 Uhr MESZ sollten sich die Kämpfer ergeben, hatte die russische Regierung laut einem Agenturbericht am Dienstag gefordert und Zivilisten versprochen, das Werk sicher verlassen zu können.