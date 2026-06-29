Ein Gericht im russische Orenburg hat den Besitzer, einen Mitarbeiter sowie eine Mitarbeiterin eines „Queer-Clubs“ zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ihnen war die „Organisation und die Teilnahme an der extremistischen internationalen LGBT-Bürgerbewegung und ihren Unterorganisationen“ vorgeworfen worden. Letztere gelten seit 2023 in Russland als „extremistisch“. Laut Gerichtsangaben handelt es sich um die erste diesbezügliche Verurteilung.

Das Gericht habe festgestellt, dass der Besitzer, der Administrator sowie der Artdirector der Bar „Pose“ ihre Aktivitäten fortgesetzt hätten, obwohl sie von der Qualifizierung der LGBT-Bewegung als „extremistisch“ gewusst hätten, erklärte das Orenburger Gericht am Montag in einer Pressemitteilung. Unter dem Deckmantel eines Nachtclubs hätten die Verurteilten Events organisiert, die sich allesamt mit der Demonstration der Zugehörigkeit zur Gruppe der Personen „mit nicht traditioneller sexueller Orientierung“ beschäftigt hätten.