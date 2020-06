Dugin: Kreml-Freund mit krausen Visionen

Wäre Dugin ein Niemand, würden diese Theorien wohl in den finstersten Ecken des Internets versauern. Aber Dugin ist kein Niemand. Die Worte des Autors und Soziologen finden Gehör in Russland – und nicht nur dort. Er war es, der den Begriff „Neurussland“ wiederbelebte. Das ist jener selbst ernannte Pseudo-Staat in der Ostukraine, für den russische Ultranationalisten willig ihr Leben lassen. Auch Putin spricht bereits von Neurussland, wenn er Separatistengebiete in der Ostukraine meint. Dugins Buch „Grundlagen der Geopolitik“ ist in Russland Pflichtlektüre für angehende Generalstabsoffiziere.

Dugin ist auch in Österreich kein Unbekannter. Anfang Juni war er Teilnehmer einer geheimen Konferenz in Wien, an der die Front-National-Nachwuchs-Politikerin Marion Le Pen, Österreichs FP-Chef Strache und auch Vertreter der neuen griechischen Regierungspartei Syriza teilgenommen haben sollen. Dugin kam als Vertreter Russlands, um seine „eurasischen Idee“ darzulegen.

Dugin lässt diese gern durch wohlgesonnene Parteien weitertragen. Während die heimische FP derlei Pläne nicht kommentiert – ob Strache bei dem Treffen in Wien dabei war, hat die Partei weder bejaht noch verneint –, ist die ungarische Jobbik williges Sprachrohr für seine eurasischen Visionen.

Die Idee ist nicht neu – sie ist Ausdruck dessen, was Dugin mit seiner „Eurasischen Bewegung“ in Russland propagiert: ein Reich, das sich von Asien bis Europa spannt. Mitglieder seines Kreises sind Berater Putins. „Wir müssen Europa erobern und anschließen“, ist ein vielzitierter Sager Dugins. Er betont, Europa zu lieben. Zugleich sagte er in einem Interview mit dem Spiegel: Er sehe, wie Europa sterbe. In Russland finde er heute mehr Spuren Europas als in Europa selbst.

Vom heutigen Europa jedenfalls drohe Unheil, so Dugin: Der „alles verschlingende Westen“ würde mit seiner Vorliebe für Homosexualität die Menschheit in den Abgrund ziehen. Eine Formulierung übrigens, die auch der Kreml gerne verwendet.