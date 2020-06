Russland: Die zwei forschenden Töchter Putins

In China soll nun die DNA aller männlichen Chinesen erfasst werden, um den Menschen besser zu erforschen und überwachen zu können. Zeitgleich soll in Russland das „Genom der Russen“ entschlüsselt werden. Die Posten für diese wichtigen Planstellen sind mit Wladimir Putins Töchtern aus seiner Ehe mit Ludmilla besetzt: Maria Woronzowa, 35, ist Biomedizinerin; Katerina Tichonowa, 33, Mathematikerin. Das Ziel: Gentechnologie und Künstliche Intelligenz.

Zurück an die Spitze

Russland, so der Anspruch, soll in der Forschung wieder an die Weltspitze kommen und der Brain Drain (Wissensabfluss ins Ausland) gestoppt werden. Dazu muss man jungen Forschern im eigenen Land die besten Bedingungen schaffen. Und dafür bekommen Putins Töchter, die schon jetzt große Firmenbeteiligungen halten und wichtige Forschungsinstitute leiten, Abermillionen an Förderungen. Aus dem Privatleben der Frauen ist wenig bekannt. Im wissenschaftlichen Betrieb sind sie bestimmend.

Gentechnologie

Wladimir Putin hat Gentechnologie als Zukunftswissenschaft bezeichnet, ähnlich wichtig wie Atom- und Raumfahrttechnik im 20. Jahrhundert. Seine Tochter Maria sagt, dass Eingriffe in das menschliche Erbgut nie privaten Akteuren überlassen werden dürfen, sondern unter staatlicher Kontrolle stattfinden müssen. Sie gilt als bekannte Bioethikerin.