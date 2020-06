Russland: Amerikaner wegen Spionage zu 16 Jahren verurteilt

Ein russisches Gericht hat den seit fast eineinhalb Jahren inhaftierten US-Bürger Paul Whelan wegen Spionage verurteilt.

Das Gericht in Moskau verurteilte den 50-Jährigen zu 16 Jahre Haft. Das Gericht in Moskau sah die Agententätigkeit Whelans am Montag als erwiesen an, meldete die Agentur Interfax. Das Strafmaß blieb hinter dem Antrag der Staatsanwaltschaft zurück, die 18 Jahre Straflager gefordert hatte. Keine Beweise