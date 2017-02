Russisches Militär rüstet im Propaganda-Krieg auf

Das russische Militär hat eine Spezial-Einheit für die Kriegsführung mit Nachrichten geschaffen. "Propaganda muss smart, kompetent und effektiv sein", zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des russischen Parlaments, Wladimir Schamanow, erklärte nach einem Bericht der Agentur Interfax, Ziel seien die nationale Verteidigung und Gegenangriffe in der "Nachrichten-Sphäre". Der Westen wirft Russland vor, mit gezielten Falschinformationen, sogenannten "Fake News", das politische Geschehen in anderen Staaten beeinflussen zu wollen.

Russische Militärstrategen sehen ebenso wie ihre Gegenspieler in anderen Staaten das Verbreiten von Propaganda als Teil moderner Kriegsführung. US-Geheimdienste werfen Russland vor, den US-Wahlkampf beeinflusst zu haben und so Donald Trump mit zur Wahl zum Präsidenten geholfen zu haben. Russland wies die Vorwürfe zurück. Auch in Europa fürchtet man um eine Beeinflussung kommender Wahlkämpfe - etwa in Frankreich oder Deutschland.