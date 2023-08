Russischer Kampfjet in Ostsee-Exklave Kaliningrad abgestürzt

Die Maschine vom Typ Suchoi Su-30 sei über unbewohntem Gebiet geflogen, als technische Probleme aufgetreten seien, hieß es. Russland führt seit mehr als 17 Monaten den Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine.

➤ Mehr zum Thema: Erneut Explosionen nach möglichen Raketenangriffen auf Krim-Brücke

Bereits mehrfach stürzten in der Vergangenheit aber auch russische Kampfjets auf eigenem Staatsgebiet wegen technischer Probleme ab. Der folgenschwerste Vorfall dieser Art ereignete sich im Oktober 2022, als ein Jagdbomber vom Typ Su-34 in ein Wohnhaus in der südrussischen Stadt Jejsk stürzte. Dabei wurden mehr als ein Dutzend Menschen getötet.