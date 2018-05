Russischer Journalist Babtschenko in Kiew erschossen

Der prominente russische Journalist und Schriftsteller Arkadi Babtschenko ist in Kiew von Unbekannten in seiner Wohnung erschossen worden. Das teilte die ukrainische Polizei am Dienstagabend mit.

"Seine Frau war im Badezimmer, als sie einen dumpfen Knall hörte. Als sie herauskam, sah sie ihren blutüberströmten Ehemann", sagte ein Sprecher der Polizei. Der Journalist sei im Rettungswagen verstorben, fügte er hinzu. Die Polizei vermutet, dass die Tat in Zusammenhang mit seinem Beruf steht. Der im Exil lebende Babtschenko (41) war einer der bekanntesten russischen Kriegsberichterstatter. Seine Bücher wurden auch ins Deutsche übertragen.