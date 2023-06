Russische Vermögen beschlagnahmen: Schallenberg warnt

Pläne für russischen Botschafter "illegal"

Der russische Botschafter in London, Andrej Kelin, bezeichnete entsprechende Pläne in einem am Mittwochabend ausgestrahlten Interview des britischen Senders Sky News als illegal.

"Niemand kann dieses Geld verwenden, es ist Geld des Staates", sagte Kelin laut dpa über die rund 350 Milliarden US-Dollar (knapp 320 Milliarden Euro), die westliche Staaten an russischen Geldern eingefroren haben.