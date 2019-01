Rumänien: Streit um den umstrittenen Vorsitz

Damit steht er an der Seite der EU. Deren Fortschrittsberichte lasen sich in den vergangenen Jahren ausnahmslos wie Rückschrittsberichte. Die EU wittert maßgeschneiderte Gesetze für den eigentlichen starken Mann auf Regierungsseite, PSD-Chefs Liviu Dragnea, oder bemängelt die Gängelung der Strafverfolgungsbehörden. Detail am Rande: Rumäniens einst gefeierte, dann per Gerichtsbeschluss gefeuerte Chefermittlerin der Antikorruptionsbehörde DNA, Laura Kövesi, zog erst vor wenigen Tagen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Sie sei in einem unfairen Verfahren gefeuert worden und wolle nicht, dass diese Praktiken zu einem Präzedenzfall würden, sagte sie.

Der Konflikt zwischen Regierung und Präsident zieht sich tief in die rumänische Gesellschaft. Und so ist anlässlich der offiziellen Feiern auch eine Kundgebung gegen die Regierung geplant. Am Freitag wollen die Spitzen der EU dann mit der Regierung über die Prioritäten der kommenden Monate Beraten. Die Liste der Herausforderungen ist lang: Brexit, EU-Parlamentswahl, der Finanzrahmen, Migration.