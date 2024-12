Rumänien: Razzien der Polizei nach annullierter Präsidentenwahl

Nach der wegen Vorwürfen russischer Einflussnahme für nichtig erklärte Präsidentschaftswahl hat die Polizei in Rumänien eine Razzia durchgeführt. Drei Häuser in der zentralrumänischen Stadt Brașov seien am Samstag im Rahmen von Ermittlungen zu Vorwürfen von "Wählerbestechung, Geldwäsche und Datenmanipulation" durchsucht worden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Am Freitag hatte das Oberste Gericht Rumäniens die erste Runde der Präsidentschaftswahl vollständig annulliert.

Dabei hatte am 24. November der rechtsradikale und russlandfreundliche Kandidat Călin Georgescu völlig überraschend mit knapp 23 Prozent die meisten Stimmen erhalten. Dadurch war er in die Stichwahl eingezogen. Georgescu sollte eigentlich bei der für Sonntag geplanten Stichwahl gegen die zweitplatzierte Mitte-Rechts-Politikerin Elena Lasconi antreten. Der sozialdemokratische Regierungschef Marcel Ciolacu, der ebenfalls für das Präsidentenamt kandidiert hatte, war als Drittplatzierter überraschend ausgeschieden.