Rumänien: Klaus Iohannis als Präsident wiedergewählt

Denkzettel für Sozialdemokraten

"Heute hat das moderne Rumänien, das europäische Rumänien, das normale Rumänien gewonnen", sagte Johannis nach Veröffentlichung der Exit Polls. "Es ist der klarste Sieg gegen die PSD." Die Kandidatin Dancila wollte sich vorerst noch nicht über ihr Abschneiden äußern.

Rumänische Soziologen werten die Ergebnisse der Präsidentenwahl als "zweite Revolution des heurigen Jahres an den Wahlurnen": Nach der Europawahl von Ende Mai hätten die Wähler der PSD nun erneut einen schmerzlichen Denkzettel verpasst, die PSD müsse umdenken und sich reformieren, sonst riskiere sie das baldige Aus. Politologen verwiesen indes darauf, dass das Wahlergebnis nicht nur als Denkzettel-, sondern auch als "Richtungswahl" verstanden werden müsse: Die europabegeisterten Rumänen hätten einmal mehr klargestellt, was für eine Zukunft sie für ihr Land wollten und was sie von populistischen und europafeindlichen Kandidaten hielten, so deren Fazit.

Der Siebenbürger Sachse Johannis war im ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit 37,82 Prozent der Stimmen auf Platz eins gekommen, hatte aber die absolute Mehrheit verfehlt. Daher musste er sich einer Stichwahl gegen die mit 22,26 Prozent zweitplatzierte Sozialdemokratin Dancila stellen.