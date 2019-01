Rumänien: Im Schweinestall Europas

Die beiden Frauen reden auf die junge Frau freundlich, aber sehr bestimmt ein: „Sie müssen Ihre Kinder zur Schule schicken“, betont die Sozialarbeiterin. „Es geht doch um die Zukunft Ihrer Kinder“, fügt die deutsche Ordensschwester hinzu. Und ebenso deutlich: „Wenn die Kinder nicht zur Schule kommen, dann verlieren Sie Ihre Familienbeihilfe.“

Es ist Montagvormittag, die Mutter von fünf Kindern sitzt auf einer schmutzigen Couch in einer ehemaligen Box eines Schweinestalls. Sie selbst kann nicht lesen und schreiben. Sie kann sich auch die Zukunft ihrer Kinder nicht wirklich ausmalen. Andererseits: Welche Zukunft sollen diese Kinder in einem Land haben, das Roma-Familien in die Stallungen einer ehemaligen Kolchose sperrt?