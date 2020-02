Ruhe vor dem Sturm: Irland blüht die Veränderung

Alle Augen waren auf das Abschneiden von Sinn Fein gerichtet. Die Partei arbeitet an einer Wiedervereinigung Irlands mit dem britischen Nordirland und galt früher als politischer Arm der Untergrundorganisation IRA. Sinn Fein ist als einzige Partei in beiden Teilen der irischen Insel vertreten. Für ihren Höhenflug ist wohl vor allem der Wunsch vieler irischer Wähler nach Veränderung verantwortlich. Die Partei scheint insbesondere bei jüngeren Iren mit ihrem Versprechen anzukommen, die Wohnungsnot zu lindern.

Sollte sich das starke Abschneiden Sinn Feins in den Umfragen auch an den Wahlurnen bestätigen, wäre das eine Sensation. Für eine Regierungsbildung dürfte es aber kaum reichen. Die Partei tritt gar nicht in allen Wahlkreisen an. Zudem schließen sowohl Fine Gael als auch Fianna Fail eine Zusammenarbeit mit Sinn Fein bisher aus. Sollte es wider Erwarten zu einer Regierungsbeteiligung von Sinn Fein kommen, dürfte die Forderung nach einem baldigen Referendum über die irische Wiedervereinigung in Dublin zur offiziellen Regierungslinie werden.

Am wahrscheinlichsten gelten eine Koalition von Fianna Fail und Fine Gael oder eine Minderheitsregierung von Fianna Fail, die von Fine Gael toleriert wird. Neuer Premier könnte dann Fianna-Fail-Chef Micheál Martin werden. Das, obwohl seine Partei für die wirtschaftliche Krise des Landes vor einem guten Jahrzehnt verantwortlich gemacht wird. Gerechnet wird mit langwierigen Verhandlungen über eine Regierungsbildung.