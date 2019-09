Rückzug vom Abzug – US-Gespräche mit Taliban vorerst beendet

In Washington hatte die von Trump eingeleitete Zuspitzung Rätselraten und Kritik ausgelöst. In Internet-Foren diverser Zeitungen äußerten Nutzer Zweifel, ob Trump tatsächlich Vertreter einer Terrororganisation in die USA eingeladen hat – und das drei Tage vor dem 11. September. Jenem Tag, an dem vor 18 Jahren von den Taliban beherbergte El-Kaida-Mitglieder um Osama bin Laden bei Anschlägen in New York, Washington und Pennsylvania über 3.000 Menschen getötet hatten.

Insider in Denkfabriken der US-Hauptstadt glauben, dass ein Treffen nie definitiv angesetzt war. „Schlüsselfiguren der Taliban werden sich doch nicht leichtfertig auf US-Territorium begeben, wo ihnen im schlimmsten Fall die Festnahme droht“, so ein Afghanistan-Kenner zum KURIER. Wahrscheinlicher sei, dass der US-Präsident angesichts massiver Kritik einen Ausweg gesucht habe, hieß es aus Kreisen demokratischer Kongressabgeordneter. Dafür könnte sprechen, dass US-Verteidigungsminister Mike Esper bei einem Auftritt in London vor wenigen Tagen erklärt hatte, die USA würden nur ein „gutes Abkommen“ mit den Taliban eingehen. Zuvor hatte Ex-US-General David Petraeus, ein renommierter Afghanistan-Veteran, betont, dass ein US-Abzug zu einer Rückkehr von El Kaida führen könne. Es ist außerdem überliefert, dass John Bolton, Trumps Nationaler Sicherheitsberater, von dem Abkommen abgeraten hat. Außenminister Mike Pompeo soll erklärt haben, einem etwaigen Abkommen die Unterschrift zu verweigern.