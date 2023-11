Rückzieher von "Mr. iPhone": Milliardär tritt doch nicht bei Wahl in Taiwan an

Mit einem Parteienzerwürfnis und der Absage eines prominenten Kandidaten ist die Registrierung für die Präsidentenwahl in Taiwan zu Ende gegangen. Terry Gou, der Gründer des Großunternehmens Foxconn, ein Apple-Zulieferer, der als unabhängiger Kandidat ins Rennen um das Präsidentenamt am 13. Jänner gehen wollte, sagte am Freitag vor Ablauf der Meldefrist seine Kandidatur ab, wie er mitteilte.

