Rückschlag: Präsident Macron verliert populärsten Minister

„Ich möchte mich nicht länger selber belügen“ – mit diesen für einen Spitzenpolitiker ungewöhnlichen Worten verkündete Frankreichs Umweltminister Nicolas Hulot seinen Rücktritt. Das ist der schwerste Rückschlag, den Präsident Emmanuel Macron bisher wegstecken musste. Der 63 jährige Hulot ist eine Ikone in Frankreich. Ursprünglich war er Produzent und einziger Darsteller einer beliebten TV-Sendung, die ihn bei waghalsigen Expeditionen in den letzten Naturparadiesen der Erde zeigte. Ausgehend von diesem medialen Anfangsruhm entwickelte sich Hulot zum ökologischen Gewissen der Nation. Aber erst Präsident Macron schaffte es (nach vergeblichen Bemühungen seiner Amtsvorgänger) Hulot in seine Regierung zu holen. Da war er nicht nur der populärste Minister, sondern auch der einzige Hoffnungsträger jener eher gebildeten Wähler, denen ökologische Alternativen ein besonderes Anliegen sind, und die Macron – auch in politischer Hinsicht – nicht links liegen lassen kann. Nun erklärte Hulot, dass genau diese seine Rolle in der Regierung eine „Illusion“ sei, die er nicht länger verantworten könne. Frankreich würde zwar für die Umwelt „mehr als viele andere Länder unternehmen“. Aber im Konkreten seien weder die Treibgas-Emissionen noch die Verwendung von Chemikalien in der Landwirtschaft verringert worden. Die Reduzierung der Atomenergie („Dieser Wahnsinn, auf dem wir beharren“) käme nicht voran und dem rasenden Verlust der Artenvielfalt würde nicht Einhalt geboten werden.