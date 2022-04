Rückeroberung um Kiew, russischer Vorstoß im Süden

Erwartet wird, dass das russische Militär seine Kräfte sammelt, auffrischt und dann in den Kampf schickt. Dafür spricht auch, was britische Militärs beobachten: Aus den abtrünnigen georgischen Gebieten Abchasien und Südossetien wird Verstärkung herangeführt, um die bisher erlittenen Verluste der Russen auszugleichen. Auch dass Russland im Westen der Ukraine Tanklager und Nachschublinien attackiert, um die Ukraine militärisch zu schwächen, passt laut Militärexperten zu dieser Strategie.

Der Fokus des neuen erwartbaren Angriffs dürfte auf dem Südosten der Ukraine liegen: Am Freitag eroberten die russischen Streitkräfte die strategisch wichtige Stadt Izjum. Von dort aus führen zwei wichtige Straßen einerseits in den Rücken der ukrainischen Front am Donbass, andererseits zur Stadt Dnipro, die am Fluss Dnepr liegt. Erklärtes Ziel des russischen Verteidigungsministeriums ist die Eroberung des Donbass – mit der Einnahme von Izjum ist Moskau diesem Ziel nähergekommen. Laut ukrainischer Armee soll viel russisches, militärisches Gerät in die Stadt unterwegs sein.