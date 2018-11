Rot in Westeuropa: Das Dokument einer Talfahrt

Sie ist eine politische Bewegung, die auf der Suche nach einer neuen Linie ist – die westeuropäische Sozialdemokratie. In 40 Jahren hat sie viel an Boden verloren in Europa. Der Weg der Mitte hatte ihr in den 1990er-Jahren noch eine Renaissance beschert.

Heute sind es wieder alte linke Werte, die ziehen: Wie in Spanien oder auch in Großbritannien, wo Labour-Chef Jeremy Corbyn gute Chancen hat, Premierministerin Theresa May abzulösen.