Romneys Flucht nach vorne

Weniger als 50 Tage von den Präsidentschaftswahlen entfernt, treibt Romney seinem Kontrahenten unfreiwillig Wähler in die Arme. In Umfragen liegt Obama nun um bis zu fünf Prozentpunkte vorne. Doch ein Rückzieher nach seinem "47-Prozent"-Ausfall ist von Romney nicht zu hören – im Gegenteil, der Republikaner legt noch nach: Er wirft Barack Obama vor, Reichtum umverteilen zu wollen – und verweist dabei auf eine 14 Jahre alte Tonbandaufnahme, auf der Obama sagte, staatliches Eingreifen sei nicht in jedem Fall unangebracht. Doch Umverteilung, so die These Romneys, sei nichts anderes als "Sozialismus" und das Gegenteil eines freien Amerika, das sich so wenig Staat wie möglich wünsche.

Mit Bangen sieht der republikanische Wahl­kampf­stab nun den drei TV-Duellen zwischen Obama und Romney entgegen. Dort habe Romney Gelegenheit, seine Ideen und Vorstellungen darzustellen, ohne dass Zitate entstellt und aus dem Zusammenhang gerissen würden, heißt es. Doch im engsten Team um Romney weiß man auch: In puncto Rhetorik und Schlagfertigkeit kann es der stets steif und elitär wirkende Multimillionär mit Obama nicht aufnehmen. Der konservative Ex-Abgeordnete Tom Davis: " Romney ist ein Manager, aber kein politisches Tier."