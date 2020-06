Roma in der EU: 80 Prozent leben in Armut

Die harsche Kritik Redings kommt nicht von ungefähr: Seit Monaten liegt sie mit einigen Mitgliedsstaaten im Clinch, was die Roma-Politik anbelangt. Eine Gruppe von Ländern mit Deutschland, Großbritannien und auch Österreich hat die Kommission aufgefordert, gegen den „Sozialtourismus“ in der EU vorzugehen: Vor allem Roma würden aus ärmeren in reichere Länder ziehen und dort Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Während dieses Phänomen in Österreich laut Innenministerium noch nicht im großen Stil aufgetreten ist, klagen deutsche Kommunen seit Monaten über eine solche Belastung.

Doch Statistiken darüber, die die Kommission fordert, gibt es nicht. Also wird sie vorerst nicht aktiv – und fordert stattdessen von den Ländern bessere Integration.

Laut einer Studie der Weltbank gibt es in der EU rund acht Millionen Roma, die meisten in Rumänien (2,5 Millionen), Ungarn und Spanien (je eine Million) sowie Bulgarien (800.000). In Österreich sind es 50.000.