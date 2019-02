Ringen um Venezuela-Hilfslieferungen: "Diese Brücke gehört uns"

Vor dem Showdown an der Grenze am Samstag hatten sich die Widersacher Guaido und Maduro genau dort ein eindrucksvolles Stimmungs-Muskelspiel geliefert. An der Grenze auf kolumbianischem Gebiet nahe der Stadt Cucuta fand am Freitagabend das Konzert „ Venezuela Aid Live“ statt. Und Guaido kam – über die Brücke gelaufen, die an dieser Stelle Venezuela und Kolumbien voneinander trennt. Auf einem Video ist zu sehen, wie Guaido die Faust reckt und ruft: „Diese Brücke gehört uns.“ Und weiter: „Natürlich, wir schaffen das.“ Später sagte er am Rande des Konzerts, Soldaten hätten ihm geholfen, die Grenze zu überqueren. Eine offene Breitseite gegen Maduro. Denn eigentlich darf Guaido wegen eines laufenden Ermittlungsverfahrens nicht ausreisen.

Dass Guaidos Reise nach Kolumbien aber keinesfalls ein Spaziergang gewesen zu sein scheint, lassen die unterschiedlichen Meldungen zu seiner Anreise vermuten. Erst hieß es, er sei per Bus von Caracas angereist; dann hieß es, er sei mit einem Hubschrauber eingeflogen, was seine Entourage als Hinweis auf Maduros bröckelnde Macht zu verkaufen versuchte.

Auf venezolanischer Seite des Übergangs bei Cucuta spielte indes die Maduro-Regierung auf. Nur 300 Meter vom „ Venezuela Aid Life“ Konzert entfernt veranstalteten die venezolanischen Behörden ein Gegenkonzert. Titel: „Hände weg von Venezuela.“ Der Andrang war – anders als auf der kolumbianischen Seite – bescheiden.