"Ring of Fire": Rund um die EU wächst das Chaos

Es war der damalige EU-Kommissionspräsident Romano Prodi, der 2002 eine Rede hielt zum Thema "Das größere Europa – eine Politik der Nachbarschaft als Schlüssel zur Stabilität". Darin entwarf er eine Vision, die Europäische Union mit einem "Ring von Freunden" zu umgeben.

14 Jahre später ist Prodis Plan weit von der Wirklichkeit entfernt. Aus dem "Ring von Freunden" ist eine Zone großer Instabilität geworden. Umso beachtenswerter ist es, dass sich die Bertelsmann Stiftung, die das hochrangig besetzte Diskussionstreffen Salzburger Trilog organisiert und finanziert, am 19. August mit der brennenden Frage beschäftigt, wie es um das Konzept der EU-Nachbarschaftspolitik bestellt ist.

"Was ist aus den Versprechungen für Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand geworden?", fragt Liz Mohn, Vorstandsmitglied der renommierten Stiftung. "Heute ist die EU von einem Ring of Fire umzingelt." Antworten auf den Umgang mit Krisen, der Vorbeugung von Konflikten werden gesucht.

In den östlichen EU-Partnerländern von der Ukraine bis Armenien ist die Lage fragil. Am südlichen Mittelmeerufer hat der " Arabische Frühling" bestenfalls in Tunesien zu mehr Demokratie geführt. In Syrien tobt seit 2011 ein Bürgerkrieg, Millionen Menschen sind auf der Flucht.

Um die Nachbarschaftspolitik, der 16 Länder angehören, zu verbessern, empfiehlt Liz Mohn, "pragmatisch Schritt für Schritt an Lösungen zu arbeiten", weil die Nachbarn "zu verschieden" sind. "Dabei können durchaus Werte und Interessen seitens der EU in Widerspruch treten. Dann ist abzuwägen, was getan werden muss", so Mohn gegenüber dem KURIER.