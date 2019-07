Richter warnen vor Verfassungskrise in Ungarn

Im Kern richtet sich die Kritik gegen das 2011 eingerichtete Nationale Amt für Gerichtsbarkeit, geführt von Präsidentin Tünde Handó. Laut ungarischer Verfassung sollte ein Rat aus Richtern das Amt kontrollieren, dieser sei aber de facto ausgeschaltet worden. Präsidentin Handó agiere "völlig unkontrolliert", kritisiert Reissner.

Handó habe sich mehrmals über Empfehlungen des Rates hinweggesetzt, eigenmächtig Richter ernannt und die Zusammenarbeit mit der Standesvertretung aufgekündigt. Im Justizpalast in Wien kam mit Judit Zsófia Oltai, Präsidentin der Richtervereinigung in Ungarn, eine Betroffene zu Wort: Sie kritisierte die "unwürdige Besoldung" ihres Standes. Das Grundgehalt in Ungarn sei eines der niedrigsten in Europa, mit Zulagen scheint man "brave Richter" zu belohnen. Dadurch sei die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr. Sprich: Richter könnten bestechlich werden.