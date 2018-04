Erdogan greift nach Vorfall von Münster Macron an

Entweder, es handelt sich um ein besonders unglückliches Missverständnis - oder der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat tatsächlich den tödlichen Vorfall in Münster für einen verbalen Angriff auf den französischen Amtskollegen genutzt. So oder so - die jüngste Attacke Erdogans auf Emmanuel Macron entbehrt jeglicher Grundlage.

"Da, Ihr seht doch, was die Terroristen in Deutschland machen, oder?", sagte Erdogan am Samstag im westtürkischen Denizli nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.