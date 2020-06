Republikaner toben über Obamas Alleingang

Präsident Barack Obama wagt den Alleingang. Per Exekutivanordnung – also vorbei am Kongress – will der US-Präsident rund fünf Millionen Einwanderer ohne gültige Papiere aus der Illegalität holen. Eltern von Kindern, die legal in den USA sind, sollen für bis zu drei Jahre nicht abgeschoben werden und arbeiten dürfen. Voraussetzung: Sie müssen seit mehr als fünf Jahren in den Staaten sein, unbescholten sein und Steuern zahlen. Auch soll ein im Juni 2012 erlassener Abschiebestopp für Kinder und Jugendliche, die vor 2007 in die USA gekommen sind, ausgeweitet werden.

Obama betonte, dass es sich bei den Plänen nicht um "Amnestie" handle: "Es wird keine Staatsbürgerschaft garantiert, noch das Recht, auf Dauer im Land zu bleiben. Alles, was wir sagen, ist: Wir deportieren euch nicht."