Republikaner: Schüler in Wiederbelebungskurse statt auf Demos

Der ehemalige republikanische US-Senator Rick Santorum hat in einer Gesprächsrunde des TV-Senders CNN für Empörung gesorgt. Nach den Demonstrationen von Jugendlichen in den USA am Wochenende gegen das liberale Waffenrecht sagte Santorum, Teenager und Kinder sollten lieber zum Beispiel "Wiederbelebungskurse besuchen", als Demonstrationen zu organisieren.