Republikaner rechnet mit Beilegung des US-Schuldenstreits bis 5. Juni

Der führende Republikaner im US-Kongress, Kevin McCarthy, sieht gute Chancen für eine Einigung im Schuldenstreit vor Ablauf der Frist. Die Verhandlungen mit US-Präsident Joe Biden machten Fortschritte, sagte McCarthy am Samstag vor der Presse. Es gebe noch keine Einigung. "Wir sind noch nicht am Ziel." Eine Einigung sei aber in Reichweite wie schon lange nicht mehr. Man habe bis in die frühen Morgenstunden verhandelt und setze die Gespräche nun fort.