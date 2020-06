Wo die Briefträger Sozialarbeiter sind

Eric stellt sein Postrad an den Rand des Gehsteigs, überprüft noch einmal seine Liste mit Namen und Adressen, dann geht er zur Gegensprechanlage, klingelt bei Smits. "Guten Tag, hier ist der Briefträger. Ich würde gerne kurz rauf kommen und Ihnen ein paar Fragen stellen." Frau Smits zögert. Eric legt nach: "Sie sollten letzte Woche einen Brief vom Sozialamt bekommen haben, der meinen Besuch ankündigt." Frau Smits weiß nichts von dem Brief, hat nun aber mitbekommen, wer klingelt: "Der Briefträger? Gut, kommen Sie rein."

Das gefühlte Alter Ostendes variiert mit den Jahreszeiten: Jung und lebendig, wenn im Sommer Familien die Bettenburgen am Strand bevölkern, Teens und Twens in der Sonne den Schlaf der vorigen Nacht nachholen. Alt und müde, wenn im Winter Ferienwohnungen leer stehen und auf der Promenade nur wenige Spaziergänger dem Wetter trotzen.