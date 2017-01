Ahmad hockt auf dem gefrorenen Boden. Mit nackten Füßen lose in die Schuhe geschlüpft, die nasse Jogginghose klebt an seiner Haut. Mit beiden Händen seift der 18-jährige Pakistani seinen Oberkörper ein und schrubbt. Er schrubbt seine Arme. Er schrubbt seine Ohren. Er schrubbt sein Gesicht – es ist schwarz vom Ruß.

Minus drei Grad hat es an diesem Morgen in Belgrad. In den Baracken und einstigen Lagerhallen hinter dem Bus-Bahnhof der serbischen Hauptstadt leben derzeit etwa 1000 Flüchtlinge unter widrigsten Umständen. Es gibt kein fließendes Wasser, keinen Strom. Weil es auch keine Toiletten gibt, verrichten die Flüchtlinge ihre Notdurft hinter den Hallen. Und weil es keine Duschen gibt, haben sie mit Ziegelsteinen und Holzpflöcken eine Feuerstelle eingerichtet. Auf die Ziegel haben sie ein altes, leeres Öl-Fass gestellt; über ein dünnes Rohr aus dem Boden fließt Wasser in das Fass und wird erhitzt. Als Ahmad seine Haare eingeseift hat, holt er einen Freund zu Hilfe. Mit einer Wasserflasche, deren Hals abgeschnitten ist, schöpft der Freund Wasser aus dem verrußten Ölfass und leert es Ahmad über den Kopf. Immer und immer wieder. Bis die Seife aus seinem Haar gewaschen ist.

Foto: Kurier/Juerg Christandl

Zwischenstation

Es sind ausschließlich Männer, die hinter dem Belgrader Bahnhof ihr Dasein fristen. Die meisten von ihnen kommen aus Afghanistan und Pakistan. Viele haben schon vor Monaten die Flucht aus ihren Heimatländern angetreten. Sie haben Schlepper bezahlt, um in Mitteleuropa ein besseres Leben zu beginnen und stecken fest im letzten Land vor der EU-Außengrenze. Die Männer wollen weiter: nach Frankreich, England, Belgien und auch Österreich. Deutschland ist nur noch von wenigen das Ziel – es hat sich herumgesprochen, dass auch von dort längst Menschen zurück in ihre Heimatländer geschickt werden.

Serbien ist eine Zwischenstation für sie, wenn auch eine längerfristige.

Schon seit dem Sommer halten sich immer wieder Flüchtlinge hinter dem Busbahnhof auf. Sie schlafen auf leeren Parkplätzen, in Parks und in den ehemaligen Lagerhallen hinter dem Bahnhof. Seit der Winter Einzug gehalten hat, hat das alte Problem eine neue Dimension erreicht.

"Wir sind hilflos", sagt der 16-jährige Rajeed aus Afghanistan. Vier Monate schon haust er in der ersten Lagerhalle. Seinen Schlafplatz hat er mit Holzpflöcken begrenzt. Sie liegen haufenweise in den Wiesen hinter den Baracken. Rajeed trägt Turnschuhe und keine Socken. Die Decke, in die er gewickelt ist, zieht er sich über den Kopf. Er hustet stark, wie viele hier. Weil es so kalt ist, zünden die Männer Lagerfeuer an – auch in den Hallen. Dort ist es so verraucht, dass den Männern das Atmen schwerfällt. "Warum will Europa uns nicht helfen?", fragt Rajeed.

Seit die Balkan-Route geschlossen ist, kommen zwar weniger Flüchtlinge in Mitteleuropa an, unterwegs sind aber immer noch Tausende. Insgesamt leben derzeit 7300 Geflüchtete in Serbien. 6000 davon in organisierten Unterkünften, etwa 1000 halten sich rund um den Bahnhof auf. "Und es kommen täglich neue Flüchtlinge in Serbien an", sagt Hans Friedrich Schodder, Repräsentant des UN-Flüchtlingskommissariats in Serbien. Wie viele es genau sind, kann Schodder nicht sagen.

Haltestelle

Für viele Flüchtlinge ist an der serbisch-ungarischen Grenze Schluss. Wer es nicht beim ersten Versuch in die EU schafft, geht zurück in die Baracken hinter dem Belgrader Bahnhof. Von dort fahren sie immer wieder mit Schleppern an die Grenze.

Foto: Kurier/Juerg Christandl Auch Nasarkhan hat es schon mehrmals probiert. Der 19-jährige Afghane lebt mit elf anderen jungen Männern in einer Baracke etwa 100 Meter hinter den Lagerhallen. Den kleinen Ofen im Haus heizen sie mit Zigarettenschachteln und Schuhkartons. Nasarkhan wurde schon in Bulgarien registriert; er will trotzdem den Weg nach Belgien auf sich nehmen. Dort lebt sein Bruder. „Ich will ein friedvolles Leben, aber ich komme hier nicht weg“, sagt Nasarkhan. Er habe nichts zu tun und kaum zu essen.

Tatsächlich bringen nur noch zwei NGOs täglich Essen hinter den Bahnhof. Das UNHCR trifft „lebensrettende Maßnahmen“ und Ärzte ohne Grenzen haben Zelte als Schlafplatz für die Kinder eingerichtet. Aber die meisten anderen NGOs, etwa die serbische Caritas, haben sich bereits zurückgezogen.

Grund dafür ist ein Übereinkommen mit der serbischen Regierung: Die Flüchtlinge sollen vom Bahnhof in staatliche Asylquartiere gebracht werden. Und so lange geholfen wird, werde das verzögert. Doch viele Flüchtlinge wollen nicht in Camps: Denn wer registriert wird, hat laut Dublin-Verordnung nur in Serbien die Chance auf Asyl. Und in Serbien bleiben, das will so gut wie niemand.

"Was soll ich hier?", sagt Rajeed. "Mein Leben hier ist scheiße."

Für viele Flüchtlinge ist an der serbisch-ungarischen Grenze Schluss. Wer es nicht beim ersten Versuch in die EU schafft, geht zurück in die Baracken hinter dem Belgrader Bahnhof. Von dort fahren sie immer wieder mit Schleppern an die Grenze.

Auch Nasarkhan hat es schon mehrmals probiert. Der 19-jährige Afghane lebt mit elf anderen jungen Männern in einer Baracke etwa 100 Meter hinter den Lagerhallen. Den kleinen Ofen im Haus heizen sie mit Zigarettenschachteln und Schuhkartons. Nasarkhan wurde schon in Bulgarien registriert; er will trotzdem den Weg nach Belgien auf sich nehmen. Dort lebt sein Bruder. „Ich will ein friedvolles Leben, aber ich komme hier nicht weg“, sagt Nasarkhan. Er habe nichts zu tun und kaum zu essen.

Tatsächlich bringen nur noch zwei NGOs täglich Essen hinter den Bahnhof. Das UNHCR trifft „lebensrettende Maßnahmen“ und Ärzte ohne Grenzen haben Zelte als Schlafplatz für die Kinder eingerichtet. Aber die meisten anderen NGOs, etwa die serbische Caritas, haben sich bereits zurückgezogen. Grund dafür ist ein Übereinkommen mit der serbischen Regierung: Die Flüchtlinge sollen vom Bahnhof in staatliche Asylquartiere gebracht werden. Und so lange geholfen wird, werde das verzögert. Doch viele Flüchtlinge wollen nicht in Camps: Denn wer registriert wird, hat laut Dublin-Verordnung nur in Serbien die Chance auf Asyl. Und in Serbien bleiben, das will so gut wie niemand.

„Was soll ich hier?“, sagt Rajeed. „Mein Leben hier ist scheiße.“