Lyudmillas schönstes Geschenk

In einem kleinen Büro im Verwaltungsgebäude von Slowjansk in der Ostukraine sitzt Igor. Mehr will er über seine Identität nicht preisgeben. Sein Job ist es, Gefangenenaustausche zu vermitteln. Ein Geschäft, das Diskretion verlangt. Rund 1000 Personen sind jeweils auf beiden Seiten in Gefangenschaft. Igor spricht von Namenslisten, die ausgetauscht und verhandelt wurden. Von gegenseitigen Anrufen. Von direkten oder indirekten Kontakten. Von bereits erfolgten Übergaben an der Front, bei denen dann dritte Parteien oft Probleme machten. Und vor allem spricht er von dem komplizierten Geflecht an Organisationen, bewaffneten Gruppen und Milizen auf dem Gebiet der Separatisten, das all das erschwerte.

Lyudmilla war schon zuvor nach Kiew gefahren, um auf einen Austausch ihres Ehemannes zu drängen. Sie hat ihre Kinder in einen Bus verfrachtet, stundenlang über schlechte Straßen nach Kiew gekarrt, hat demonstriert. Vor dem Parlament, vor der Präsidialadministration. Die Regierung aber, die wollte hochrangige gefangene Separatisten vor Gericht stellen.