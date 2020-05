"Rente mit 63": Heftige Kritik an Reformen der Koalition

Schuldenkrise Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat davor gewarnt, in den Anstrengungen zur Überwindung der Finanz-und Schuldenkrise nachzulassen. "Auch wenn die europäische Staatsschuldenkrise nicht mehr täglich die Schlagzeilen bestimmt, so müssen wir doch sehen, dass sie allenfalls unter Kontrolle ist", sagte Merkel am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Bundestag.

"Dauerhaft und nachhaltig überwunden ist sie damit noch nicht", fügte die Kanzlerin hinzu. Die wirtschaftspolitische Koordinierung in Europa sei nach wie vor "überaus mangelhaft". Die Regierungschefin mahnte: "Ohne entscheidende Fortschritte, ohne einen Quantensprung hier, werden wir die europäische Staatsschuldenkrise nicht überwinden."

Merkel pochte auch auf Fortschritte bei der Regulierung der Finanzmärkte, die ihren Namen wirklich verdienten. Das Versprechen an die Menschen sei, dass sich eine solch verheerende Finanzkrise nicht wiederholen dürfe. Dies bedeute: "Wer ein Risiko eingeht, der haftet auch für die Verluste und nicht mehr der Steuerzahler."

Ukraine Merkel stärkte außerdem den Regierungsgegnern in der Ukraine den Rücken. "Sie setzen sich für die gleichen Werte ein, die auch uns in der Europäischen Union leiten", sagte Merkel am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag. Sie würdigte den Mut der Demonstranten, rief aber zugleich zu einer friedlichen Lösung des Konflikts auf.

Merkel sagte, dass durch den Druck der Demonstranten nun offensichtlich ernsthafte politische Gespräche mit Präsident Viktor Janukowitsch über notwendige politische Reformen möglich seien. Die Tür zur Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU stehe der Ukraine weiter offen. Das Entweder-Oder einer Partnerschaft zu Europa oder zu Russland müsse überwunden werden. In "geduldigen Verhandlungen" werde dies auch möglich sein.

Energiewende Merkel hat zur Umsetzung der Energiewende einen nationalen Kraftakt angemahnt. "Wenn es eine politische Aufgabe gibt, bei der nicht Partikularinteressen im Mittelpunkt zu stehen haben, sondern der Mensch, dann ist es die Energiewende", sagte Merkel. Das Vorhaben könne nur gelingen, wenn Bund, Länder, Gemeinden, Verbände und jeder Einzelne über ihren Schatten sprängen und nur das Gemeinwesen im Blick hätten.

Die Kanzlerin mahnte, die Welt schaue mit einer Mischung aus Unverständnis und Neugier, ob und wie Deutschland die Energiewende hinbekomme. Wenn sie gelinge, werde sie aber zu einem "weiteren deutschen Exportschlager". Merkel fügte hinzu: "Wenn es einem Land gelingen kann, dann ist es Deutschland."

NSA Angela Merkel hat zudem mit ungewöhnlich deutlichen Worten die USA vor weiteren Ausspähaktionen ihrer Geheimdienste gewarnt. "Ein Vorgehen, bei dem der Zweck die Mittel heiligt, (...), verletzt Vertrauen, es sät Misstrauen", sagte sie am Mittwoch. Vertrauen aber sei der Kern der Zusammenarbeit mit den Partnern. Am Ende stehe nicht mehr, sondern weniger Sicherheit. Zugleich warnte Merkel davor, an anderer Stelle der Zusammenarbeit mit den USA den Hebel anzusetzen. "Trotzhaltung hat noch nie zum Erfolg geführt", sagte sie. Damit reagierte sie auf die Debatte, in der unter anderem ein Aussetzen der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen der EU mit den USA gefordert wird.

Zuwanderung Zum kontroversen Thema Zuwanderung sagte Merkel, es müsse rechtlich geklärt werden, wer aus Europa unter welchen Bedingungen Anspruch auf deutsche Sozialleistungen hat. Durch die Freizügigkeit von Arbeitnehmern in Europa dürfe es faktisch nicht zu einer Einwanderung in die Sozialsysteme kommen, betonte sie.

Deutschland sei auf Zuwanderung angewiesen. Die Chancen der Freizügigkeit sollten genutzt werden. Jedoch dürften die Augen "vor ihrem möglichen Missbrauch" nicht verschlossen werden, meinte die Kanzlerin.

Militär Merkel bekräftigte, dass Deutschland zu einem stärkeren militärischen Engagement in Afrika bereit sei. Im westafrikanischen Mali werde die Beteiligung an einer EU-Ausbildungsmission mit derzeit rund 100 deutschen Soldaten sogar erweitert, sagte sie.

Zudem werde gegebenenfalls der Einsatz zur Beilegung des blutigen Konflikts in der Zentralafrikanischen Republik mit medizinischer Hilfe unterstützt. "Hierbei geht es nicht um einen deutschen Kampfeinsatz", betonte Merkel.

Mindestlohn Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Arbeitgeber und Gewerkschaften aufgefordert, noch in diesem Jahr zu prüfen, in welchen Bereichen ein schneller Mindestlohn von 8,50 Euro bestehende Arbeitsplätze gefährden könnte. Der von der Großen Koalition vereinbarte allgemeine Mindestlohn von 8,50 Euro gelte ab 2015, sagte Merkel in einer Regierungserklärung am Mittwoch in Berlin.

"Allerdings haben wir vereinbart, dass Tarifverträge dort, wo sie mit einer Lohnuntergrenze von weniger als 8,50 Euro vereinbart wurden, bis Ende 2016 weiter gelten können." Solche Tarifverträge könnten noch in diesem Jahr neu abgeschlossen werde. "Ich sage ganz ausdrücklich: Arbeitgeber und Gewerkschaften haben damit alle Freiheit und Möglichkeit, davon Gebrauch zu machen, wo immer dies für den Erhalt von Arbeitsplätzen notwendig ist", sagte die CDU-Vorsitzende.

Merkel betonte, dass CDU, CSU und SPD in den Koalitionsverhandlungen einen Kompromiss gefunden hätten, bei dem "die Vorteile die Nachteile überwiegen". Man habe sicherstellen müssen, dass der nachvollziehbare Wunsch nach einer würdigen Bezahlung "nicht Menschen, die heute Arbeit haben, in die Arbeitslosigkeit führt".

Wirtschaftsvertreter sowie ostdeutsche CDU-Politiker hatten kritisiert, dass der flächendeckende Mindestlohn ab 2017 vor allem in den Grenzgebieten zu Polen und Tschechien wegen des großen Lohngefälles zu den östlichen EU-Nachbarn zum Abbau bisher niedrig bezahlter Arbeitskräfte führen werde.