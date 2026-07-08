Rekord in Singapur: Lizenz zum Autobesitz kostet fast 100.000 Dollar

Wer im Stadtstaat Singapur einen Kleinwagen besitzen will, muss allein für die Lizenz dafür jetzt fast 100.000 US-Dollar (knapp 87.500 Euro) zahlen. Der Preis für das dafür nötige, auf zehn Jahre befristete Zertifikat ist am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen. Mit der regelmäßigen Versteigerung einer begrenzten Zahl dieser „Certificates of Entitlement“ steuert der Stadtstaat die Zahl der Fahrzeuge auf seinen Straßen.

Singapur hat rund 6,1 Millionen Einwohnerinne und Einwohner. Die Gesamtzahl der Autos ist auf rund eine Million begrenzt. Singapur - das mit dem Auto in weniger als einer Stunde durchquert werden kann - ist wegen dieses Systems der teuerste Ort der Welt für den Kauf eines Fahrzeugs.