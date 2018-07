Regner: "Wir sind viel mehr als eine Maschine für Gesetze"

Ruhige Abende daheim auf der Couch? Das gibt es fast nie. Abends ist in Brüssel die Zeit für Empfänge, für das in der europäischen Hauptstadt unerlässliche Netzwerken. Dort, wo man sich Personen und heiklen Themen ungezwungener annähert, als es sonst die kühl-funktionellen Plenar- und Sitzungssäle der Brüsseler Institutionen erlauben. Und da ist noch die mehrtägige, allmonatliche Reise nach Straßburg – der mühsame, teure, zeitfressende „Wanderzirkus“ des gesamten Europäischen Parlaments. Den würde Regner liebend gerne sofort abstellen.

Gewerkschaftsarbeit hat die studierte Juristin nach Brüssel geführt. Neun Jahre lang leitete sie hier das Büro des ÖGB. Ihre Themen, insbesondere der Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping, Gleichbehandlung von Frauen und für mehr Steuergerechtigkeit hat die Sozialdemokratin als Abgeordnete mit ins EU-Parlament genommen. Was möchte die Delegationsleiterin der SPÖ-Abgeordneten hier, im Herzen der europäischen Gesetzwerdung, erreichen? Und was ist überhaupt möglich?

Warum Steuern sie interessieren

Verschwurbelte Erklärungen oder hochtrabende Utopien liegen der alleinerziehenden Mutter nicht. Konkret müssen die Dinge sein, so lässt sich ihr politisches Leitmotiv zusammenfassen, fassbar, verständlich, im Alltag der Menschen in Europa spürbar. „Für mich ist Europa nichts Abstraktes. Ideal wäre es,“ führt sie aus, „zu ermöglichen, dass alle Menschen in der Europäischen Union ein normales „langweiliges“ Leben führen könnten.“ Soll heißen: in Frieden, ohne Existenzängste, gleichberechtigt.

Dazu zählt auch ihr Spezialgebiet – Steuern. „Das klingt sperrig, aber Steuern betreffen jeden“, sagt sie, und ganz besonders dann, wenn die Last ungleich verteilt ist. Oder wenn sich die internationalen Konzernmultis um ihre Abgaben drücken. Oder wenn sich Steuerparadiese auf Kosten anderer Länder bereichern. Das sind dann die Themen, in die sich Regner leidenschaftlich hineinhängt und für die ihr von ihren Kollegen im Parlament allseits große Expertise konzediert wird. Man sagt ihr nach, dass sie ihre Vorhaben mit großer Beharrlichkeit vorantreibt. Regner ist Mitglied in vier Ausschüssen, in drei weiteren ist sie stellvertretendes Mitglied - eine Marathonaufgabe.

Ausbalancieren

Als Chefverhandlerin des Parlamentsausschusses für Beschäftigung und Soziales ringt sie derzeit um Regeln für die europaweit bestmöglichen Arbeitsbedingungen für LKW-Fahrer. Ein langwieriges Ausbalancieren, das viel Ausdauer, Sachkenntnis und Überzeugungsfähigkeit erfordert. Das Ergebnis, der eine Mehrheit der 751 europäischen Abgeordneten zustimmen muss, „ist letztlich immer ein europäischer Kompromiss“, sagt Regner. „In Spanien hat man andere Prioritäten als in Deutschland, Österreich ist bei diesem Thema auch in der Mitte des Geschehens, und so lernt man, die Dinge aus vielen verschiedenen Blickwinkeln zu sehen.“