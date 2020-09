Regionalwahlen: Rechter Lega-Boss Salvini hofft auf Durchmarsch

„Wir können diese Wahlen 7:0 gewinnen, wir glauben fest daran." Mit diesen Worten machte Matteo Salvini, Chef der rechtspopulistischen Lega, seit Wochen Stimmung, tourte an der Spitze eines Rechts-Bündnisses durch ganz Italien und gab die Devise aus: Durchmarsch bei den Regionalwahlen, die am Sonntag und Montag stattfinden.

Insgesamt 51 Millionen Italiener sind zu den Urnen gerufen: In sieben Regionen wird die Regierung neu bestimmt, dazu finden in 1.179 Gemeinden Kommunalwahlen statt, darunter in Bozen oder Venedig. Zudem wird in einem Referendum über die Verkleinerung des Parlaments abgestimmt.