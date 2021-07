Regionalwahl in Slowakei: Rechtsextreme vor Zugewinnen

Bei den Regionalwahlen in der Slowakei wurde am Samstag ein weiterer Stimmenzuwachs für die offen rassistisch und antisemitisch auftretende Volkspartei Unsere Slowakei LSNS befürchtet. Staatspräsident Andrej Kiska rief die Wähler bei der Stimmabgabe in der nordslowakischen Stadt Poprad auf, rief zur Teilnahme auf.

"Nützen Sie ihr Wahlrecht, damit nicht die modernen Faschisten Stimmen und Sitze gewinnen!", sagte er laut slowakischen Medien. Stärkste Kraft dürften in den meisten Regionen Umfragen zufolge die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Robert Fico (Smer) bleiben.