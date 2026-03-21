Übernehmen die Rechtsextremen Marseille?

In den meisten der französischen Dörfer, Städte und kleineren Gemeinden war der erste Wahlgang der Kommunalwahl bereits der entscheidende. In den größten Städten Frankreichs ging die erste Runde weitaus knapper aus, die Kandidaten trennten nur wenige Prozentpunkte. Bei der Stichwahl am Sonntag dürfte es in mehreren Metropolen spannend werden. Besonders umkämpft sind Paris sowie die zweitgrößte Stadt Frankreichs, Marseille.

Was steht bei der zweiten Runde der französischen Kommunalwahlen am Sonntag auf dem Spiel? Frankreich zählt rund 35.000 Gemeinden – in den meisten erreichte ein Bürgermeister-Kandidat bereits nach der ersten Wahlrunde am vergangenen Sonntag eine absolute Mehrheit. Nur in 1.555 Kommunen, darunter fast allen größeren oder mittelgroßen Städten, kommt es zu einer zweiten Runde. Da es sich um den letzten Urnengang vor der Präsidentschaftswahl 2027 handelt, wird den Ergebnissen Signalwirkung zugeschrieben. Großes Augenmerk gilt den Metropolen: In Paris führt der Sozialist Emmanuel Grégoire, der die Politik der bisherigen Bürgermeisterin Anne Hidalgo fortsetzen will, klar vor seiner konservativen Hauptrivalin Rachida Dati. Doch sie wird durch den Rückzug einer rechtsextremen Kandidatin und eines Liberalen begünstigt. Heftig umkämpft sind auch Bordeaux und Lyon, wo die amtierenden grünen Bürgermeister um ihre Wiederwahl ringen. In Marseille liefern sich der sozialistische Rathaus-Chef Benoît Payan und Franck Allisio vom rechtsextremen Rassemblement National (RN) ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Abdul Saboor Wahlplakaten der Kandidaten für die Pariser Bürgermeisterwahl vorbei: Emmanuel Grégoire, Kandidat der Sozialistischen Partei und Spitzenkandidat der Liste der "Vereinigten Linken" (La Gauche unie), sowie Rachida Dati, die von den Parteien Les Républicains (LR) und MoDem unterstützt wird.

Konnte der RN seine gute Position weiter ausbauen? Die rechtsextreme Partei gewann auf Anhieb 24 Rathäuser im Norden, Osten und Süden Frankreichs und geht in rund 60 Gemeinden führend in die Stichwahl. Doch die positive Dynamik beschränkt sich überwiegend auf ländliche Gebiete und kleinere Orte. In Städten wie Lyon, Bordeaux oder Toulouse blieb der RN im einstelligen Bereich. Ausnahme ist der Südosten, wo er traditionell über Hochburgen verfügt. Der frühere Republikaner-Chef Éric Ciotti, der sich 2024 dem RN anschloss, könnte Bürgermeister von Nizza werden. Neben Marseille macht sich die Partei auch in Toulon, Nîmes und Menton Hoffnungen auf einen Triumph. "Wenn Marseille fällt, wird Frankreich fallen", prophezeite der RN-Kandidat Allisio mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2027.

Hält die Brandmauer zwischen bürgerlichen und extremen Rechten noch? Diese Frage ist auch innerhalb der Parteien umstritten. Während das Motto der Frontfrau Marine Le Pen stets lautete, der RN sei "weder links noch rechts", wirbt Parteichef Jordan Bardella um eine Annäherung und streckte allen "ehrlichen Rechten" demonstrativ die Hand aus. In der Tat gab es mancherorts Absprachen, doch die offizielle Reaktion von Republikaner-Chef Bruno Retailleau blieb verhalten. Er will selbst bei der Präsidentschaftswahl kandidieren und riskiert eine weitere Schrumpfung der einst so großen Volkspartei, sollte sie sich dem RN anschließen. Von der anderen Seite bedrängen sie die Regierungsparteien Renaissance und Horizons, deren Chef, Ex-Premierminister Édouard Philippe, früher ein aufstrebendes Talent der Republikaner war.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY Jordan Bardella, Marine Le Pen, und die RN-Kandidatin für das Bürgermeisteramt von Reims, Anne-Sophie Frigout.