Regierungsparteien in Italien kritisieren Pro-Palästina-Demo in Rom

Die italienischen Regierungsparteien protestieren wegen einer pro-palästinensischen Demonstration, an der sich am Samstagnachmittag in Rom circa 20.000 Menschen beteiligten. Die Demonstration verlief zum Großteil friedlich.

Zu Spannungen mit der Polizei kam es lediglich, als einige Demonstranten das Dach des Sitzes der UNO-Welternährungsorganisation FAO erreichten und Israels Fahne von einem Mast rissen.

"Freies Palästina", "faschistisches Israel, terroristischer Staat" skandierten die Demonstranten auf den drei Kilometern zwischen dem Stadttor Porta San Paolo, einem symbolischen Ort des antifaschistischen Widerstands, bis zum Platz San Giovanni vor der Lateranbasilika.