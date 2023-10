Lega plant Demo zur "Verteidigung westlicher Werte" in Mailand

Sorge vor AnschlÀgen am Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs

Die Demonstration ist fĂŒr den 4. November, den Tag der italienischen StreitkrĂ€fte und Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs in Italien geplant. Aus Sorge vor AnschlĂ€gen will Verteidigungsminister Guido Crosetto an diesem Tag auf jegliche öffentliche Veranstaltung verzichten.

Salvini unterstrich, die Demonstration in Mailand werde sich "gegen Fanatismus in all seinen Formen" richten. "Die Demonstration wird einen Anlass bieten, um die Bedeutung von Freiheit und Demokratie, den Kampf gegen Terrorismus, Antisemitismus und islamistischen Fanatismus zu bekrĂ€ftigen. Die Errungenschaften und Grundrechte, die den Westen kennzeichnen, dĂŒrfen nicht in Frage gestellt werden. In einer Zeit ernster Spannungen hat Italien die Pflicht, seinen Platz unter den demokratischen und freien LĂ€ndern zu unterstreichen", betonte Salvini in den Sozialen Netzwerken.