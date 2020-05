Regierungschef Letta hat keine Angst mehr vor Berlusconi

Italiens Premier Enrico Letta bangt nicht mehr um die Stabilität seines Kabinetts. Eine Folge der Spaltung im Mitte-rechts-Lager und der Gründung der regierungstreuen Partei „Neue Rechte Mitte“ um Angelino Alfano vergangene Woche. Seither sei die Regierung in Rom nicht mehr auf die Stimmen der Partei Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi angewiesen, um sich über Wasser zu halten, betonte Letta bei einem Besuch in Berlin. Die Spaltung in Berlusconis Block garantiere der Regierung in Rom „klare Mehrheitsverhältnisse“. Dadurch sei die Regierung stärker.