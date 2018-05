Referendum zur Abtreibung in Irland: Todsünde oder Privatsache

Was ihre Schwester durchmachen musste, sei keiner Frau zumutbar, klagt Martha Lynch. „Sie wurde schwanger, doch ihr Baby hatte eine fötale Missbildung. In Irland durfte sie die Schwangerschaft nicht abbrechen. Sie musste dafür unter großen Mühen nach England reisen.“ Wegen des Schicksals ihrer Schwester wird die Dublinerin am 25. Mai für die Abschaffung des verfassungsrechtlichen Verbots von Abtreibungen in Irland stimmen. Derzeit ist ein Schwangerschaftsabbruch in dem früher streng katholischen Land nur möglich, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Die irische Regierung hielt das für nicht mehr zeitgemäß und setzte das Referendum an.

„Frauen sollen selbst entscheiden können. Das heißt ja nicht, dass man für Abtreibungen ist“, betont Martha Lynch. Ähnlich sieht es der Pensionist Liam Curran, der ebenfalls für eine Liberalisierung stimmen wird. „Eine gute Freundin von mir brachte ein Kind mit besonders schwerer Form von Down-Syndrom zur Welt. Die folgenden Jahre gingen sie und ihr Mann durch die Hölle. Menschen sollten selbst bestimmen können, ob sie sich in eine solche Situation begeben wollen oder nicht.“