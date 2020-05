Schweiz: Wehrpflicht wird bleiben

In den meisten europäischen Staaten gilt die Wehrpflicht als ein Auslaufmodell. In der Schweiz aber deutet alles darauf hin, dass die Eidgenossen es heute den Österreichern nachtun und für ihren Beibehalt stimmen werden. Nur noch knapp ein Drittel der Schweizer wollen laut jüngsten Umfragen für die Initiative der „Gruppe für eine Schweiz ohne Armee“ (GSoA) stimmen und die Wehrpflicht ad acta legen.

Für die große Mehrheit im Land aber gehört ihre in den vergangenen Jahren stark verkleinerte, aber hochmoderne Armee zum Land wie der Käse, die Uhren, die Schokolade und die Demokratie. Schon drei Mal hatte die GSoA in den vergangenen Jahren versucht, in Volksabstimmungen die Abschaffung der Streitkräfte zu initiieren. „Dafür hat sie sich immer happige Niederlagen geholt“, schildert der schweizer Militärsoziologe Karl Haltiner dem KURIER.

Dieses Mal aber zielt die Initiative nicht auf ein Aus für die Armee, sondern lediglich für die Wehrpflicht. Nicht anders als in Österreich fanden ihre Argumente, die auch von den Grünen und den Sozialdemokraten geteilt wurden, vor allem bei den Jungen Gehör: Angesichts der veränderten geopolitischen Lage benötige die kleine, neutrale Schweiz keine so große Armee mehr, eine Berufsarmee würde vollauf genügen. Zudem sei die Wehrgerechtigkeit längst Geschichte: Nur noch 61 Prozent der jungen Männer leisten ihren Dienst an der Waffe. Die anderen leisten Zivildienst, sind untauglich oder zahlen eine Wehrersatzabgabe (Wer, obwohl tauglich, weder zum Heer noch zum Zivildienst will, muss zwei bis drei Prozent seines Lohns an den Staat überweisen).