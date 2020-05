Obama will Grenzen der Macht ausloten

Thomas Hirschl

Ein interessanter Punkt dieses „Krieges gegen die Armut“ ist die Geschichte von. Kurz bevor er ermordet wurde, ging er nach, einer kleinen Stadt in. Dort besuchte er eine Schule, die nur ein Zimmer hatte mit acht Schülern und einem Lehrer.kam zur Essenszeit, aber keiner in der Schule hatte etwas zum Essen. Der Lehrer hatte nur einen Apfel. Den teilte er in zehn Stücke und gab jedem Kind eines. Das war eine der Erfahrungen, dieinspirierten, seine Armutsbewegung zu gründen.Heute gibt dieMilliarden für die Armen aus, doch das Land ist in vieler Hinsicht schlimmer dran als damals. In jenen Jahren gab es inArmut wegen der technologischen Veränderungen in der Landwirtschaft. Heute sehen wir enorme Kürzungen bei den Industriejobs, und das Beispiel dafür ist. Das Geld, das man für den Krieg gegen die Armut vorgesehen hatte, ist immer noch da, es reicht aber nicht. Wir haben noch 46 Millionen Arme.

Im Buch untersuchen Sie die „wirtschaftliche Unsicherheit“. Was heißt das?

Rank: Wir sehen uns an, ob man unter 150 Prozent der Armutsgrenze rutscht, ob man sich von Regierungsprogrammen für sozial Schwache helfen lässt, oder ob jemand im Haushalt den Job verliert. Wenn eines dieser drei Ereignisse eintritt, nennen wir es „wirtschaftliche Unsicherheit.“ Was wir dadurch herausgefunden haben, ist, dass 79 Prozent der Amerikaner im Alter von 25 bis 60 Jahren in ihrem Leben eines dieser drei Ereignisse ein Jahr lang erleben. Das heißt, fast vier von fünf Amerikanern werden selbst eine starke wirtschaftliche Unsicherheit spüren.

Gibt es den „Amerikanischen Traum“ noch?

Hirschl: Der Titel unseres Buches lautet „Auf der Suche nach dem Amerikanischen Traum“, das heißt, wir haben ihn noch nicht erreicht.

Warum spricht man heute in den USA so oft über Armut und Einkommensungleichheit?