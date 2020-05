Rechtsruck bei Präsidentenwahl in Polen

Andrzej Duda, der designierte Präsident Polens, war am Montag schon früh wieder unterwegs – im lässigen Pulli verteilte er Kaffee an Passanten in der U-Bahnstation "Centrum" in Warschau. "Wir haben viele Probleme zu lösen, aber ich denke, wir kommen zurecht", meinte er bestens gelaunt. Mit 52 Prozent konnte der Politiker der nationalkonservativen "Recht und Gerechtigkeit" ( PiS) in der Stichwahl am Sonntag Amtsinhaber Bronislaw Komorowski schlagen, der mit der konservativ-liberalen Regierungspartei "Bürgerplattform" (PO) verbunden ist.

Die volksnahe Art des 43-Jährigen war einer der Gründe für den Sieg. Duda traf sich unzählige Male mit Menschen in strukturschwachen Gebieten – während der etwas schwerfällig wirkende Komorowski von Polens "goldenem Zeitalter" sprach. Doch trotz Wirtschaftswachstum leiden junge Polen an schlecht bezahlten, befristeten Arbeitsverträgen; die älteren Menschen am maroden Gesundheitssystem und knappen Pensionen.

Komorowski gratulierte zwar dem Gewinner, beschwerte sich aber auch über eine "Wellen des Hasses", die Polen gefährde. Das nationalkonservative Lager um die Partei des Herausforderers Andrzej Duda, "Recht und Gerechtigkeit" ( PiS), hat Komorowski nie als Präsident akzeptiert und ihm nie verziehen, Lech Kaczynski im Amt "beerbt" zu haben, der beim Flugzeugabsturz bei Smolensk 2010 starb.

Die meisten Wahlhelfer Komorowskis wollten Sonntagnacht keine rechte Auskunft über die Gründe des Scheiterns geben. Zwei meinten, Komorowski sei stellvertretend für die Regierungspolitik der PO abgestraft worden, zudem habe Duda viele Versprechen gemacht.

Der EU-Parlamentarier Andrzej Duda trat tatsächlich mit sozialpolitischen Verheißungen an – einem Milliarden-Hilfsprogramm etwa, ohne die Finanzierung zu erklären. Wirklich politisch gestalten kann er Kraft seines Amtes ohnehin nicht.