Spendenaffäre: Deutsche Rechtspopulisten im Zwielicht

Der deutsche Bundestag ist ihre Bühne, dort zeigen sie mit dem Finger auf andere, werfen den „Altparteien“ vor, ihre Wähler zu betrügen. Transparenz und Korrektheit gäbe es nur bei der AfD – oder doch nicht? Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung gerät die AfD wegen mutmaßlich illegaler Parteispenden unter Druck – im Mittelpunkt: Fraktionschefin Alice Weidel. Kurz vor der Bundestagswahl 2017 wurden 130.000 Euro aus der Schweiz in 18 Tranchen von einem Gönner mit unbekannter Nationalität an ihren Kreisverband Bodensee überwiesen. Nur: Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland sind illegal. Weitere 150.000 erhielt Weidels Verband Anfang 2018 von einer niederländischen Stiftung. Beide Spenden wurden nicht dem Bundestag gemeldet, was ab 50.000 Euro unverzüglich geschehen muss. Ebenso wenig wurden die Gelder an den Bundestag weitergeleitet, sondern erst nach Monaten rücküberwiesen.

Wusste die Fraktionschefin denn nicht über die Meldepflicht Bescheid? Der Partei drohen Strafen in dreifacher Höhe des Spendenbetrags – ebenso der Verlust ihres Rufs und ihrer Glaubwürdigkeit. Zwar sind illegale Zuwendungen an Parteien nichts Neues, auch CDU, SPD und FDP nahmen sie an. Aber keiner von ihnen trägt moralische Ansprüche so vor sich her, wie die Rechtspopulisten. So wirft auch Weidels Facebook-Kommentar vom 21. September 2017 kein gutes Licht auf sie. Da rief sie auf, Geld zu spenden: „Im Gegensatz zu anderen Parteien haben wir keine Großspender.“ Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung habe sie da bereits von der Schweizer Spende gewusst.

Die AfD steht also vor ihrem ersten Spendenskandal – die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt nun offiziell gegen Weidel. Es bestehe der Anfangsverdacht des Verstoßes gegen das Parteiengesetz, teilte die Behörde am Dienstag mit. Einige ihrer Verbündeten in Europa, die sich auch als Anti-Establishment verkaufen, haben Ähnliches schon hinter sich.