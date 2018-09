Rechtsextremismus: Sorgenfall Sachsen

Dass von einigen der Tod des 35-Jährigen im Sinne ihres Denkens instrumentalisiert wird, findet er sehr schlimm. Sowohl am Sonntag als auch am Montag haben Teile der AfD, ihr nahestehende Gruppen sowie rechte Hooliganvereine binnen kürzester Zeit über soziale Medien Anhänger mobilisiert.

Was daran neu war: Sie konnten auch ein breites Spektrum der bürgerlichen Rechten hinter sich versammeln, erklärt der politische Soziologe Matthias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena: „Es gibt ein latent rechtes Potenzial in der Mitte, das sich jetzt Neonazis angeschlossen bzw. nicht von jenen Abstand genommen hat, als diese gewalttätig wurden.“ Bedenklich findet er, dass diese Mitte nicht in der Lage ist, zu differenzieren: „Dass ein Tötungsdelikt von Einzelnen verursacht wurde und dafür nicht pauschal eine Menschengruppe verantwortlich gemacht werden kann, da fehlt es auch an Demokratieverständnis.“

Pfarrer Brenner, der seit 1981 in der Stadt lebt, ortet einen Funken, der bei diesen Menschen gezündet wurde, was zeige, dass es weitere Defizite gebe. Er will sie nicht verteidigen, sucht aber nach Erklärung: „Die Schere zwischen Arm und Reich klafft weit auseinander.“ Was Sachsen betrifft, spiele auch die Geschichte eine gewisse Rolle: „Es ist richtig, dass wir in der DDR gewohnt waren, dass für uns gesorgt wurde. Es war ein Fürsorgestaat, aber auch ein reglementierender. Da wurde einem gesagt, was man machen darf und was nicht. Und wenn man sich in das System eingefügt hat, hatte man sein Auskommen.“