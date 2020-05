Rechter Wahltriumph in Kleinstadt alarmiert Paris

Bei einer Nachwahl für ein Parlamentsmandat im Großraum nördlich von Paris war ein FN-Kandidat bereits im vergangenen März auf 48 Prozent gelangt. Er wurde aber bei der Stichwahl vom UMP-Kandidaten geschlagen. Die zuvor ausgeschiedenen Sozialisten hatten, gemäß der Tradition des „republikanischen Schutzwalls“ gegen Rechtsaußen-Kräfte, für den UMP-Kandidaten eine Wahlempfehlung abgegeben. An diese Tradition halten sich die Führungen des linken Regierungsparteien auch weiterhin, während die meisten Spitzenpolitiker der konservativen UMP im Fall einer Stichwahl zwischen einem linken und einem FN-Kandidaten keine Wahlempfehlung mehr abgeben wollen. Einige Führungspersönlichkeiten der UMP, darunter Ex-Premier Francois Fillon, haben sich sogar dafür ausgesprochen, gegebenenfalls den Kandidaten der FN zu unterstützen, sollte sich dieser aus ihrer Sicht als umgänglicher als sein linker Kontrahent erweisen. Für die Stichwahl in Brignoles am kommenden Sonntag haben die Sozialisten bereits zur Stimmabgabe für die UMP und gegen die FN aufgerufen.