Rechter Terror zum 60. Jahrestag: US-Politik unter Schock

Jagd auf Schwarze

Ryan P. hatte seine Hass-Tiraden niedergeschrieben, bevor er mit einem Sturmgewehr und einer Glock-Pistole vor einem Diskonter eine 52-jährige Schwarze in ihrem Auto erschoss. Danach machte er im Laden geradezu Jagd auf einen 19- und einen 29-jährigen Afroamerikaner. P., der noch bei seinen Eltern wohnte, gab etliche weitere Schüsse ab, die aber ihr Ziel verfehlten. Erst im Vorjahr tötete der 18-jährige Payton Gendron in einem Supermarkt in Buffalo zehn Afroamerikaner. Vorher hatte er im Internet eine Schrift verbreitet, die ihn als Anhänger der „white supremacy“-Ideologie auswies, dem Glauben an die Überlegenheit des weißen Mannes.

2015 hatte der weiße Rechtsextremist Dylann Roof während einer Bibelstunde in einer vorwiegend von Schwarzen besuchten Kirche in South Carolina neun Menschen erschossen. Laut Bundespolizei FBI ist rassistisch motivierter, gewalttätiger Extremismus die „größte inner-amerikanische Bedrohung“. Im Mai sprach der schwarze Lobby-Verband NAACP eine Reisewarnung für Afroamerikaner in Florida aus.