Rechter Aufmarsch in Chemnitz: "Aufhören, sich was vorzumachen"

Manche wollen es noch immer nicht recht glauben, was hier an zwei Tagen passiert ist: Neonazis und Hooligans, die Seite an Seite mit sogenannten „besorgten Bürgern“ durch Chemnitz marschierten. Und den Tod des 35-jährigen Daniel H. als Anlass benutzten. Wo Blumen liegen, Kerzen brennen, versammeln sich am Mittwoch den ganzen Tag über Passanten. Manche halten still inne, sind besorgt über den Aufmarsch der Rechten, andere poltern lautstark los: Es geht um Ausländer und die Frage, was hier Sonntagnacht zwischen ihnen und Daniel H. passiert ist. Obwohl wenig bekannt ist, glauben viele bereits alles zu wissen: „Es ging um Geld und um Zigaretten, da haben ein paar gestritten – er hat sich eingemischt, wollte schlichten“, sächselt eine ältere Frau. Eine andere gibt zu bedenken, dass man noch die Verletzten interviewen wird. Bis dato bleiben viele Fragen offen.

Sachsens Landeschef Michael Kretschmer (CDU), der heute in die 275.000-Einwohner-Stadt kommt, wird sich ihnen stellen müssen. Ebenso der Frage, welche Lehren zu ziehen sind: Für die Täter und für jene, die den Mord benutzen, um Hass zu verbreiten?

Lars Fassmann hofft, dass sich etwas ändert – im Umgang mit den Sorgen der Menschen und den Rechten, die hier gut organisiert sind. Der Mann mit den blonden Locken, Anfang 40, sinkt in seinen Sessel zurück, spricht leise aber bestimmt: „Das Hauptproblem: Es wird weggesehen, weggeduckt.“ Fassmann ist Inhaber einer Software Firma und betreibt in Chemnitz das Kulturzentrum Lokomov, ein Gründerzeithaus mit hohen Fenstern, das wie eine Insel zwischen zwei Straßen steht. Hier treffen sich Künstler, Studenten, Kreative – es ist jeder willkommen, so Fassmann, so lange er keine Nazi-Parolen schwingt, sagt er und lächelt. Obwohl ihm bei diesem Thema anders zumute ist. Schon mehrmals war das Zentrum Ziel von Anschlägen. Einmal schlug ein Projektil durchs Fenster, ein anders Mal benutzten die Täter Sprengstoff, berichtet Fassmann. Im Stadtrat zeigte man sich darüber lediglich verärgert, weil es in die Presse kam.